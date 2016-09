ONE 22:15 bis 23:15 Porträt Da Da Da - Drei Mann im Doppelbett Porträt der NDW-Gruppe Trio D 2016 Stereo 16:9 Merken Der Hit "Da Da Da" der Band Trio wird zu Beginn der 80er Jahre zur Hymne der Neuen Deutschen Welle, einer Revolution in der deutschen Musiklandschaft. Die Dokumentation zeigt, dass Trio mit ihrem trocken-distanzierten Humor und der minimalistisch-repetitiven Musik auch für die neue Ästhetik der frühen 80er Jahre steht und Einfluss auf die internationale Szene gewinnt. "Da Da Da ich lieb Dich nicht Du liebst mich nicht aha aha aha " - kurz: "Da Da Da" - aus dem Jahr 1982 stammt von der Band Trio und war einer der größten Hits der Neuen Deutschen Welle (NDW). Der Song hatte auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes großen Erfolg und wurde in etwa 30 Ländern veröffentlicht. Er zeichnet sich durch eine äußerst sparsame Instrumentierung, minimalen Text und Sprechgesang aus. Prägnant ist der Rhythmus, der von einem Spielzeugkeyboard stammt. Mit der Bandgeschichte von Trio lässt sich exemplarisch die Geschichte der deutschen Popmusik der 80er Jahre aufrollen. Die Aufnahme "Da Da Da" hatte vorerst wenig Erfolg. Der stellte sich erst ein, als das Lied in der Musiksendung "Bananas" und kurze Zeit später in der Kultursendung "Aspekte" vorgestellt wurde. Weitere Popularität erlangte es, als Trio als erster Vertreter der Neuen Deutschen Welle in der "ZDF-Hitparade" auftrat und aufgrund der minimalistischen Konzeption des Liedes für Irritationen sorgte. Trio abstrahiert stark. Der kürzlich verstorbene Peter Behrens spielt auf seinem reduzierten Schlagzeug meist nur einen stoischen Viervierteltakt ohne jegliche Fill-Ins. Gert Krawinkel konzentriert sich darauf, Rhythmusgitarre zu spielen, und verzichtet weitgehend auf Soli. Dazu verschafft die Band dem Casio-Sound eine Weltöffentlichkeit. Das kleine Taschenkeyboard Casio VL-Tone 1, auf dessen Rhythmus das Lied beruht, war das erste seriell hergestellte Keyboard für den Heimgebrauch und ging in den 80er Jahren über eine Million mal über die Ladentheke. Eine direkte Linie von "Da Da Da" führt zum 'Minimal Techno', respektive zum 'Detroit Techno', seinem Vorläufer. Deren Musik hat den Synthesizer zum kreativen Kern neuer Musik erhoben, die eine ganze Generation veranlasst hat, ihre Wohnungen in semiprofessionelle Studios zu verwandeln. Neben den drei Trio-Musikern Peter Behrens, Stefan Remmler und Gert Krawinkel kommen zahlreiche Weggefährten der Band wie beispielsweise Dieter Meier von der schweizer Electro-Combo Yello zu Wort. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Da Da Da - Drei Mann im Doppelbett