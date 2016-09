ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 74 D 2005 Stereo Live TV Merken Lars schlägt Laura einen Ausflug vor, um in der näheren Umgebung Lauras Pralinen feilzubieten. Tanja warnt ihre Freundin, doch Laura glaubt, ihr Verhältnis zu Lars aufs Geschäftliche begrenzen zu können. Der kleine Ausflug wird ein Erfolg. Als die beiden gut gelaunt zum Fürstenhof zurückkommen, treffen sie Alexander. Eifersüchtig macht er Laura Vorwürfe und verbietet ihr, die Pralinen außerhalb des Hotels zu verkaufen. Cora ertappt die unkonzentrierte Katharina und ist nun im Bilde: Katharina ist gar nicht mehr blind! Cora beruhigt die erschrockene Katharina damit, sie nicht verraten zu wollen. Überrascht erfährt Cora von Alexanders heimlicher Affäre mit Laura und verspricht Katharina zu helfen, die Konkurrentin aus dem Weg zu räumen. Marie ist traurig, weil sich Xaver nicht meldet. Überraschend zeigt sich Robert gerade jetzt von seiner netten Seite. Ihm ist klar geworden, dass er viel falsch gemacht hat. Schließlich entschuldigt er sich bei Marie und beichtet, wie sehr er sie vermisst. Kurz darauf steht Xaver wieder vor der Tür... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Alexander Wiedl, Dieter Schlotterbeck Drehbuch: Sabine Neumann