Gabi und Andy erwarten Besuch. Es handelt sich dabei um Gabis neue Kollegin Ines Reitmaier und ihren Ehemann Ingo. Der ist Berufssoldat und damit sind die Differenzen mit Andy gleich vorprogrammiert. Es kommt, wie es kommen muss: Die beiden ungleichen Männer geraten in Streit. Schwarzer Tag für einen Mann in Weiß: Sein "Geschäftspartner" Sinan bringt Ahmet mächtig in die Klemme. Sinan schmuggelt mit Ahmets Auto Medikamente in die Türkei. Als er in einen Unfall verwickelt wird, droht das illegale Geschäft von der Polizei entdeckt zu werden. Verzweifelt bittet Ahmet seinen zwielichtigen Bruder Murat um Hilfe. In Google-Kalender eintragen