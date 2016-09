ONE 11:30 bis 12:00 Magazin Puls Qualitätsfernsehen deines Vertrauens Anti-Amok-Training - Kann man sich auf das Schlimmste vorbereiten? / Neu im Kino - Tschick goes Hollywood / Snapchat-Roadtrip #tschick - Einfach mal ausbrechen / Das Exklusivinterview mit dem Macher von "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" / Food-Trend aus New York - Kaffee aufs Brot D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Ob Politik, Popkultur oder Pommes rotweiß - bei "PULS" im Fernsehen geht es um alles, was gerade wichtig ist. Oder um was ganz anderes. Anschauen lohnt sich immer, denn "PULS" sieht unfassbar gut aus, mit Ariane Alter und Sebastian Meinberg. "PULS" im Fernsehen, das ist das TV-Magazin der gleichnamigen jungen Radiowelle des Bayerischen Rundfunks. Darin geht es jede Woche um spannende und skurrile Themen mitten aus dem Leben der 19- bis 29-Jährigen - von Popkultur bis Politik, Neues aus dem Netz, zu Musik, Filmen, Games. Angelehnt an Graphic Novels bewegen sich die Moderatoren Ariane Alter und Sebastian Meinberg in einer gezeichneten Umgebung und betreten für jedes Thema eine neue optische Welt. Vier feststehende Rubriken sorgen gemeinsam mit dem unverwechselbaren Look für den Wiedererkennungswert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ariane Alter, Sebastian Meinberg Originaltitel: PULS