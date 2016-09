ONE 03:25 bis 04:15 Abenteuerserie Auf Achse Folge 2 - Nur eine kleine Verwechslung D 1980 2016-09-25 16:05 Stereo 16:9 Live TV Merken Dem Transportunternehmer Reimers wird ein Lastwagen gestohlen und vermutlich auf der Route quer durch Jugoslawien nach Griechenland gebracht, um dort per Schiff in den Nahen Osten verladen zu werden. Reimers und Sohn nehmen die Verfolgung selbst in die Hand. Über den Rundfunk lassen sie eine Prämie ausloben für jeden, der sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters gibt. Die Beschreibung, die aus dem Radio kommt, passt nun aber auch genau auf Meersdonks Wagen, der daraufhin mehrfach "gestellt" wird. Bis er selbst mit Willers Hilfe dafür sorgt, dass das gesuchte Fahrzeug gefunden wird, damit er endlich wieder ungestört fahren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Monica Bleibtreu (Sylvia Mittermann) Hans-Georg Panczak (Walter Schiff) Lambert Hamel (Kommissar Huber) Thomas Braut (Michl Reimers) Originaltitel: Auf Achse Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Bernd Schwamm Kamera: Josef Vilsmeier Musik: Paul Vincent Gunia