ONE 21:30 bis 22:15 Dokumentation 99 Luftballons über Hagen - Nena, Extrabreit und die Anderen D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Es war ein Pop-Märchen, wie es nur die 80er Jahre schreiben konnten: Junge Menschen aus der musikalischen Provinz katapultieren sich an die Spitze der Charts. Die "Hagenmania" war heftig und kurz, doch die Songs sind bis heute im kollektiven Gedächtnis. In exklusiven Interviews erzählen Nena, Extrabreit-Sänger Kai Havaii und viele andere Protagonisten der Hagener Musikszene von dieser einzigartigen Zeit. Hagen, Ende der 70er Jahre: eine klassische 'One Disco Town'. Wer hier aufwächst, erlebt ein Großstadtkaff, irgendwo zwischen Ruhrgebiet und Sauerland. Und doch geht von hier ein mittleres musikalisches Erdbeben aus. In wenigen Jahren gründen sich dutzende Bands, darunter mit The Ramblers, The Stripes (mit der 19-jährigen Nena als Sängerin) und Extrabreit gleich drei Bands, die einen Vertrag bei einem Major-Label bekommen. Eine Seltenheit für deutsche Popbands in dieser Zeit. Extrabreit gehört (neben der Düsseldorfer Band Fehlfarben und Ideal aus Berlin) zu den Bands, die deutschsprachige Poptexte Anfang der 80er Jahre auf ein neues Niveau heben. Dabei stehen Nonsens-Oden im Geiste der Ramones ('Hurra, hurra, die Schule brennt' In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 99 Luftballons über Hagen - Nena, Extrabreit und die Anderen Regie: Peter Scharf