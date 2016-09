ONE 09:30 bis 10:15 Magazin Wasser - unser Lebenselixier Macht es uns gesund? Macht es uns krank? D 2014 2016-09-24 09:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Wie viel und welches Wasser sollen wir trinken? Brauchen junge Menschen mehr als alte Menschen? Selbst ernannte "Wassergurus" empfehlen, täglich drei und mehr Liter zu trinken. Ist Wasser wirklich immer gesund oder kann es uns auch krankmachen? Schließlich ist sauberes Wasser keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: Vielfach sind unsere Gewässer mit Medikamentenrückständen, Mikroplastik und toxischen Substanzen belastet. Beispiel Königsdorf: Die kleine oberbayerische Gemeinde muss seit über zwei Jahren das Trinkwasser chloren, weil Keime nachgewiesen worden sind. Was bedeutet das für die Bevölkerung und wie gehen Bürger damit um, wenn das gechlorte Wasser sie krankmacht. Beispiel Lindau: In der Stadt am Bodensee weiß man schon seit Jahren, dass auf der Insel im Bahnhofsgelände seit Jahrzehnten giftige Altlasten, wie Kadmium, Blei und Arsen, im Erdreich stecken. Sollten diese toxischen Substanzen in den Bodensee, den größten Trinkwasserspeicher Europas, gelangen, wäre es eine Katastrophe. Wasser, das ist eine Ressource, mit der man sorgsam umgehen sollte. Nicht nur, weil wir ohne Wasser nicht existieren können. Es dient auch der Gesundheitsvorsorge und ist ein bewährtes Therapeutikum. Ob äußere Wasseranwendungen oder Trinkkuren, Wasser wird seit Jahrtausenden in der Medizin mit großem Erfolg eingesetzt. Lebenselixier Wasser - wann macht es uns gesund, wann macht es uns krank? Dieser Frage geht Autorin Beatrice Sonhüter in der Dokumentation nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wasser - Unser Lebenselixier Regie: Beatrice Sonhüter

