Dokumentation Moderne Kriegsführung - Die Befehlshaber GB 2015 Was macht einen erfolgreichen Anführer im Krieg aus? Teilen sie alle eine Vision, die sie zu erreichen versuchen? Wie schaffen sie es, ihre Anhänger zu überzeugen und warum werden ihre Befehle so bedingungslos befolgt? Die n-tv Dokumentation zeigt Winston Churchill, Adolf Hitler, Mao Tse Tung und Saddam Hussein und legt ausführlich dar, was einen Kriegsführer ausmacht oder was ihn schwächt. Originaltitel: Top Ten Warfare