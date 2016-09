n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Architektur extrem - Bau eines Super-Tunnels NL 2016-09-21 03:50 16:9 HDTV Live TV Merken Korea plant ein überdimensionales Projekt: Das Land nimmt die Herausforderung an die tiefste Absenkautobahn der Erde zu bauen, obwohl die Nation noch nie einen Unterwassertunnel gebaut hat. Dabei ist jedes einzelne Bausegment so lang wie zwei Fußballfelder und so schwer wie ein Flugzeugträger. Jeder Arbeitsschritt muss das unbeständige Wetter des Pazifiks berücksichtigen und die Autobahn muss Erdbeben und Taifunen standhalten. Die n-tv Dokumentation begleitet die Ingenieure bei dem Versuch das einmalige Projekt zu realisieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Megastructures - Korean Superlink