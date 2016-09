n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Super-Frachter - Mega-Logistik auf dem Wasser D 2016-09-21 03:10 16:9 HDTV Merken Länger, breiter, höher: Die neuen Frachtschiffe laufen den bisherigen Königinnen der Meere rasant den Rang ab. Bis zu 18.000 Container transportieren sie per Fuhre. Mehr als das doppelte der üblichen Mengen. Die n-tv Dokumentation liefert faszinierende Aufnahmen und einmalige Einblicke in die neue Megaklasse unter den Containerschiffen und begleitet eines der größten schwimmenden Warenlager der Welt auf seiner Reise von Asien nach Europa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super-Frachter - Mega-Logistik auf dem Wasser