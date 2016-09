n-tv 05:15 bis 06:00 Dokumentation Charlie Hebdo - Die Attentäter F 2016-09-22 02:30 16:9 HDTV Live TV Merken Sie attackieren ihre Heimat, richten sich mit ihren blutigen Taten gegen das Land, in dem sie aufgewachsen sind: Radikale Islamisten wie Amedy Coulibaly oder die Kouchi-Brüder, die den Anschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" in Paris verübten. Was geht in diesen Menschen vor? Was hat sie zu ihren Taten gebracht? Welche Stationen in ihrem Leben ließen sie zu Terroristen werden? Die n-tv Dokumentation forscht nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Faces of Terror

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 519 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 219 Min. Human Target

Actionserie

kabel eins 05:00 bis 05:50

Seit 39 Min. CSI: NY

Krimiserie

VOX 05:05 bis 05:50

Seit 34 Min.