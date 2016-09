WDR 15:15 bis 16:00 Show Gefragt - Gejagt D 2015 Stereo Untertitel HDTV Merken Vier Kandidaten müssen in Einzelrunden eine Minute lang Fragen gegen die Uhr beantworten. Pro richtige Antwort wird ihnen Geld gutgeschrieben. In Einzelduellen gegen den "Jäger" müssen sie dann ihr Geld verteidigen. Werden sie dabei von ihm eingeholt, scheiden sie aus. Wenn die Kandidaten aber gegen den "Jäger" gewinnen, retten sie sich und ihr Geld ins Finale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alexander Bommes Originaltitel: Gefragt - Gejagt