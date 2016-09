WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Tigerin Leila bekommt einen Kater D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Hellabrunn bekommt ein Eisbärenparadies, da nehmen die Tierpfleger Helmut Kern und Frank Staatsmann die Fortschritte mal unter die Lupe. Korallenfingerfrosch Hugo mag beim Frühstück nichts überstürzen - ist er etwa ein Genießer? Auf der Südamerikaanlage stolzieren die Nandus übers Gelände. Nur Nandu-Hahn Bubi kommt etwas hüftsteif daher, er ist nicht mehr der Jüngste. Für Tigerin Leila ist das Single-Dasein vorbei, sie bekommt einen neuen Mann. Doch auch wenn's ohne Männer nicht geht, nerven tun sie schon manchmal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.