Sat.1 20:15 bis 23:15 Show Karawane der Köche D 2016 16:9 HDTV Merken In Nordrhein-Westfalen warten ganz spezielle Herausforderungen auf die Teams: In Gelsenkirchen auf Schalke wollen 600 hungrige Kinder bei einem Fußballturnier versorgt werden, und in Köln dürfen die Köche ihre Speisen zum ersten Mal für Geld verkaufen - bei einem ZZ Top-Konzert am Tanzbrunnen! Für ein Team wird es eng, denn Roland und Tim haben den beiden ein Ultimatum gestellt. Erfüllen sie es nicht, ist der Food Truck und damit der Traum von der Selbständigkeit futsch ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tim Mälzer, Roland Trettl Originaltitel: Karawane der Köche