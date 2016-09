Super RTL 23:05 bis 00:00 Arztserie Dr. House Reue USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken House wird seit Tagen von einem alten Studienkollegen drangsaliert, der ihn unbedingt treffen will. Durch diese Anrufe wird House an alte Sünden und Gemeinheiten erinnert, die er seinem Kommilitonen angetan hat. Als dieser plötzlich vor ihm steht, ist House erschrocken über dessen Anblick und beschließt, zu Wilsons Verwunderung, seinem Studienkollegen von einst zu helfen. Währenddessen wird eine junge Frau in die Klinik eingewiesen. Im Laufe der Tests stellt das Team fest, dass sie eine Psychopathin ist, die das ganze Team sehr geschickt belügt. Als Dreizehn dahinter kommt und sie zur Rede stellt, schickaniert sie Dreizehn fortwährend. Doch Hadley macht eine weitere wichtige Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Olivia Wilde (Dreizehn) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: Andrew Bernstein Drehbuch: David Shore, Peter Blake Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 16