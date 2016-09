Super RTL 22:05 bis 23:05 Arztserie Dr. House Menschenbilder USA 2010 Stereo HDTV Merken Auf Houses heutiger Behandlungsliste steht ein Drogendealer, der nach einem Kollaps mit Schwindel und Fieber eingeliefert wird. Obwohl seine Lage lebensbedrohlich ist, will der Patient nicht preisgeben, wo er sich die Krankheit geholt haben könnte. House ist entschlossen, die Wahrheit über Mickey herauszufinden. House und Wilson haben beide Gefallen an ihrer Nachbarin Nora gefunden. Doch Nora glaubt, dass die beiden ein homosexuelles Paar sind. Wilson ist entsetzt, während House das Ganze cool nimmt und versucht, über sein Schwulenimage bei Nora zu landen. Nebenbei versuchen Dreizehn, Taub und Chase Foreman auf die Rolle zu nehmen, indem sie vorgeben, sie würden mehr verdienen als er. Aber Foreman riecht den Braten und bläst zum Gegenangriff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: Nick Gomez Drehbuch: Liz Friedman, Sara Hess Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 16