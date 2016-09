Super RTL 21:10 bis 22:05 Arztserie Dr. House Vom Wert der Freundschaft USA 2009 Stereo HDTV Live TV Merken Ein Freund von Wilson wird mit Lähmungserscheinungen in die Klinik gebracht. In der Vergangenheit war Tucker bereits an Leberkrebs erkrankt und Wilson vermutet, dass die Krankheit erneut ausgebrochen ist. Für House ist klar, dass der Mann nicht mehr lange leben wird und er wettet sogar 100 Dollar gegen desen Genesung. Für Wilson ist Tucker jedoch nicht nur ein Patient, sondern ein wirklicher Freund, dem er unbedingt helfen will. Er entscheidet sich für eine riskante Maßnahme und verabreicht ihm eine doppelte Chemo, um den Krebs ein für alle Mal zu töten, wohlwissend, dass damit auch das betroffene Organ zerstört werden kann. Und genau das passiert - die giftige Chemotherapie vernichtet langsam die Leber seines Kumpels. Seine letzte Rettung wäre eine neue Leber, die aber nicht zu finden ist. Der Einzige, der ihm helfen könnte, ist Wilson, der sich nach reiflicher Überlegung auch tatsächlich dazu bereit erklärt, Tucker einen Teil seiner Leber zu spenden. House tobt, als er von diesem Entschluss hört: In seinen Augen ist Tucker ein selbstgefälliger Narzisst, der Wilson nur benutzt. Doch kann er Wilson von seiner Meinung überzeugen, bevor dieser sich dem riskanten Eingriff unterzieht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Olivia Wilde (Dr. Remy "Thirteen" Hadley) Originaltitel: House M.D. Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: David Foster Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12