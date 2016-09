Super RTL 19:45 bis 20:15 Trickserie Sally Bollywood Miss Cosmopolis / Ein ohrenbetäubender Fall F 2010 2016-09-28 14:20 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Beim Schönheitswettbewerb zur Miss Cosmopolis werden die Auftritte der Kandidatinnen sabotiert. Sie werden auf dem Laufsteg zum Fallen gebracht, Helium verstellt ihre Stimmen, und ihre Abendkleider werden gestohlen. Sofort ruft eine der schönen Kandidatinnen Sally und Doowee zu Hilfe. Doch um allen Spuren ganz genau nachgehen zu können, muss die Detektivin kurzerhand selbst als Kandidatin am Schönheitswettbewerb teilnehmen! 2. Geschichte: An der Schule tragen sich merkwürdige Dinge zu. Die Schulklingel spielt verrückt und darüber hinaus kommen seltsame Geräusche aus den Lautsprechern. Als schließlich Hypnose-Musik ertönt, schlafen alle Schüler plötzlich ein. Nur Sally und Doowee bleiben wach und nehmen sofort die Ermittlungen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6