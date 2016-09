Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Folge: 58 Rettungsmission 'Korallenriff CDN, USA 2012 Stereo HDTV Merken Bei einem nächtlichen Tauchgang in die verborgene Welt der Korallenpolypen entdecken Chris und Martin Papageifische, die große Stücke des Riffs abtragen und offenbar von Zach Van Tech ferngesteuert werden. Der gewissenlose Erfinder hat sich mit Donita Donata zusammengetan, um an ihrer Korallenschmuckkollektion mitzuverdienen. Doch zum Glück hat das Wild-Team einen tierischen Zauberkünstler auf seiner Seite, einen wahren Meister der Täuschung und Tarnung. Mit Anglerfischpower ist es nämlich ein Leichtes, Zach die Fernbedienung zu entwenden und Fische und Polypen zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6