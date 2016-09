Super RTL 13:25 bis 13:50 Trickserie Ninjago - Das Jahr der Schlangen Folge: 19 Die Zeitreise USA, DK, CDN, SIN 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Lord Garmadon ist nach Oroboros, der Schlangenstadt, zurückgekehrt, um seinen nächsten Schlag gegen die Ninjas vorzubereiten. Doch diese kommen ihm zuvor und beginnen, das Lager der Schlangen zu infiltrieren. Wutentbrannt wünscht sich Garmadon in die Vergangenheit zurück, um zu verhindern, dass Kai, Zane, Cole und Jay von Sensei Wu zu Ninja ausgebildet werden und ihr Wissen so an Lloyd weitergeben können. Kurzentschlossen reisen die vier ihrem Erzfeind hinterher. Doch in der Vergangenheit angekommen, müssen sie darauf aufpassen, dass alles genauso abläuft, wie schon einmal geschehen. Kein einfaches Unterfangen, da Lord Garmadon die Bemühungen seines eigenen Vergangenheits-Ichs sabotiert und so die Zukunft verändern will. Mit Mühe und Not können die Ninja Garmadons Bemühungen Einhalt gebieten, allerdings ändert dieser seine Taktik und verbündet sich mit seinem früheren Ich. Gemeinsam stellen die beiden für die Zukunft eine noch größere Bedrohung dar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6