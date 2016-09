RBB 10:40 bis 12:10 Komödie Liebe Zartbitter D 2003 2016-09-21 02:00 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ausgerechnet am Vorabend ihrer Hochzeit erwischt die hübsche Bäckerin Lena Mayerhofer ihren künftigen Ehemann in flagranti mit ihrer Brautjungfer. Sie macht sich kurzerhand von der bayrischen Provinz auf den Weg nach Berlin zu ihrer Tante Käthe, um ihr Hochzeitsgeschenk entgegenzunehmen: Käthes alteingesessene Bäckerei. Zunächst fühlt Lena sich etwas verloren, so ganz allein in der riesigen Hauptstadt mit ihren skurrilen Bewohnern, doch Hilfe naht in Gestalt des exzentrischen schwulen Friseurs Donald. Die zwei tun sich zusammen, und gemeinsam macht das ungleiche Duo "Lenas Backstube" zur ersten Adresse im ganzen Viertel. Spezialität des Hauses: Hochzeitstorten. Als Lena dann auch noch die Bekanntschaft des überaus charmanten Laurens Schneider macht, wähnt sie sich endgültig wieder auf der Sonnenseite des Lebens. Bei beiden ist es Liebe auf den ersten Blick. Nach einer gemeinsamen Liebesnacht lässt das böse Erwachen freilich nicht lange auf sich warten. Lena erfährt, dass ihr "Traumprinz" nicht nur eine Verlobte hat, die ihn mit aller Macht zum Traualtar drängt - er ist zu allem Überfluss auch genau jener Großunternehmer, der ihre rustikale Konditorei übernehmen will, um sie in eine modische Espressobar zu verwandeln. Laurens ebenso attraktive wie zickige Verlobte Tina hat unterdessen ein anderes Ladenlokal für die coole Espressobar gefunden: genau gegenüber von "Lenas Backstube". Der renommierte Wiener Film- und Theaterregisseur Michael Kreihsl gewann mit seinem ersten Kinofilm, der eigenwilligen Komödie "Charms Zwischenfälle", auf der Berlinale 1996 den Caligari-Filmpreis. Wie in seinen bisherigen Arbeiten beweist Kreihsl auch in "Liebe Zartbitter" ein großes Gespür für sensible Charakterzeichnung und emotionale Zwischentöne. Unterstützt wird er dabei von einem sichtlich gut aufgelegten Darstellerensemble, allen voran Christine Neubauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Lena Mayerhofer) Peter Sattmann (Laurens Schneider) Markus Hering (Donald) Katja Weitzenböck (Tina Böhlen) Peter Fitz (Theo Böhlen) Tayfun Bademsoy (Gürol Öztürk) Johann Adam Oest (Johannes Herrmann) Originaltitel: Liebe Zartbitter Regie: Michael Kreihsl Drehbuch: Evelyn Holst Kamera: Reinhold Vorschneider Musik: Rainer Oleak