RTL Passion 15:30 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-09-21 In der Hoffnung, dass die Polizei Simone doch noch finden wird, beschließt die Familie, die Entscheidung, ob man sich auf Kerbers Deal einlassen soll, zu vertagen. Eins stellt Richard jedoch klar: Wenn einer nach Russland fährt, um illegal Waffen zu kaufen, dann er. Die Familie hält in ihrer Sorge um Simone zusammen. Alle hoffen, dass sich nicht auch noch Richard in Gefahr begeben muss. Als Richard und Carmen am nächsten Morgen jedoch erfahren, dass die Polizei keinen Schritt weiter ist, stellt sich Richard seinem Schicksal. Deniz bricht den Kuss mit Michelle ab und deutet an, dass es eine Andere in seinem Leben gibt. Michelle würde am liebsten im Boden versinken. Als Deniz Jenny von dem Kuss erzählt, misst sie der Sache keine weitere Bedeutung bei. Erst als Jenny am nächsten Tag einen nahen Moment zwischen Deniz und Michelle beobachtet, fragt sie sich eifersüchtig, ob da mehr läuft, als Deniz zugegeben hat. Als Lena erkennt, dass Ingo und Thomas dabei sind, Patrick abzufüllen, ist es zu spät. Patrick ist schon völlig betrunken. Lena ist enttäuscht von Ingo und Thomas. Die beiden haben ein schlechtes Gewissen, freuen sich aber auch, dass ihr Plan aufgegangen ist. Tatsächlich schläft Patrick sofort ein, als Lena ihn mit nach Hause nimmt, doch am nächsten Morgen holen die beiden nach, wozu es in der Nacht nicht mehr gekommen ist. Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt