RTL Passion 13:30 bis 13:55 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-09-25

Jana reagiert zornig auf Andis Forderung nach einem Schwangerschaftstest. Zunächst gelingt es ihr, auch Nico und Robin gegen den angeblich "unsensiblen" Andi aufzubringen. Doch Andi schafft es, Nico von der Notwendigkeit des Tests zu überzeugen. Als Nico Jana nun ebenfalls damit konfrontiert, bekommt sie Panik. Sie schiebt einen Besuch beim Frauenarzt vor, um sich eine letzte Galgenfrist zu sichern. Auf Vanessas Rat hin behauptet Jana schließlich vor Andi und Nico, sie habe das Kind aufgrund des Stresses der letzten Tage verloren. Johannes überrascht Cécile mit einer romantischen Übernachtung in einem abgelegenen Waldhotel. Während Leonard wehmütig auf Schloss Königsbrunn warten muss, verleben sein Vater und Cécile gemeinsam eine schöne Zeit. Johannes' verklärte Erinnerungen an die Kindheit seiner Sprösslinge und sein Glück bringen ihn auf eine Idee. Zurück auf Königsbrunn fragt Johannes Cécile, ob sie ein Kind mit ihm haben will. Charlie will sich Tanja nicht geschlagen geben und macht ihr eine Kampfansage. Obwohl ihre Umwelt ihr rät, sich zurückzuhalten, geht sie nach Schloss Königsbrunn, um Céciles Hilfe gegen ihre Widersacherin zu erbitten. Da Charlie diese jedoch nicht antrifft, spricht sie stattdessen Ansgar gegenüber eine Warnung vor Tanja aus, die ihn mit dem Chauffeur hintergehe. Während Charlie sich damit in der Offensive wähnt, nimmt Tanja diesen Vorstoß nicht ernst.