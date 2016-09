Sonja klagt Martin ihr Leid, weil Gerner ihr das Geschäft mit Möller vermasselt hat. Martin kommt nicht dazu, Sonja zu sagen, dass er wieder mit Flo zusammen ist. Als Sonja dies schließlich doch erfährt, kommt es zu einem bösen Streit zwischen ihr und Martin. Doch dann findet sie heraus, dass Martin unfreiwillig Informationen über Gerners Geschäfte aufgeschnappt hat und biedert sich wieder bei ihm an. Wird Martin die Informationen herausrücken? Als Nico die Polizei über Hilberts Tätigkeit als Dealer informieren will, lauert Hilbert ihm auf und schlägt ihn k.o.. Er sperrt Nico ein und will ihn zwingen, für ihn Ecstasy herzustellen. Als Nico sich weigert, greift Hilbert zu drastischeren Maßnahmen. Unter einem fadenscheinigen Vorwand besucht er Cora und bereitet Nico eine böse Überraschung. Vergeblich versucht Elisabeth, mit Xenia zu reden. Doch Xenia stellt sich stur. Elisabeth ist erschüttert und bekommt erneut einen Panikanfall. Xenia findet derweil heraus, dass Flo von Elisabeths Schuld wusste und macht ihr große Vorwürfe. Sie ist entschlossen, Elisabeth aus ihrem Leben zu verbannen. In Google-Kalender eintragen