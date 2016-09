Pro7 MAXX 15:45 bis 16:10 Trickserie Pokémon Wer aufgibt, hat verloren J 2006 2016-09-23 12:20 Merken Maike hat es gerade noch so in die nächste Runde des Pokémon-Turniers geschafft! Sie schickt Schiggy in den Kampf und erreicht so das Finale. Dort trifft sie auf Jessie. Die beiden Koordinatorinnen liefern sich ein heißes Duell, das so eng ist, dass die Entscheidung in einer Extra-Runde fallen muss. Wer hat am Ende die Nase vorn? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Pokémon: Advanced Generation Drehbuch: Satoshi Tajiri Musik: John Loeffler Altersempfehlung: ab 6