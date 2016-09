Pro7 MAXX 08:55 bis 09:50 Dokumentation Expedition Guyana Auf den Spuren der Riesenotter GB 2008 2016-09-28 06:00 HDTV Merken Dem Team um Tierfilmer Gordon Buchanan ist es aufgrund der unpassierbaren Stromschnellen des Rewa Rivers unmöglich, zum Flussoberlauf zu kommen. Kurzerhand tragen sie ihre Boote und die komplette Ausrüstung durch den Dschungel. Doch all die Mühen werden belohnt, denn sie bekommen eine Familie von Riesenottern sowie ein Wasserschwein, das größte lebende Nagetier der Erde, vor die Linse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Land of the Jaguar

