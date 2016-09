Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entpuppen sich Nickelodeons als das große Geschäft. Die zu Kinos umgebauten kleinen Läden kosten fünf Cent (1 Nickel) und zeigen bewegte Bilder ohne Ton. Der erfolglose Anwalt Leo Harrigan (Ryan O'Neal) möchte in das Geschäft einsteigen und versucht sich fortan mit seinem Star Buck (Burt Reynolds) als Regisseur von Slapstick-Komödien. Witzige Hommage an die Anfangszeit des Kinos von Regie-Altmeister Peter Bogdanovich ("Is was, Doc?"), die mit Ideenreichtum und Liebe zum Detail besticht. In den weiteren Rollen: Tatum O'Neal und Brian Keith. In Google-Kalender eintragen