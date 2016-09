Servus TV 17:00 bis 18:00 Dokumentation Moderne Wunder Rund ums Essen - All you can eat USA 2009 2016-09-24 07:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Woher stammen die Zutaten für ein typisch amerikanisches Frühstück? Wie viel Arbeit steckt in einer Flasche Balsamico-Essig? Und was braucht man, um einen Alligator aufzuziehen, der für die Speisekarte bestimmt ist? Bobby Bognar reist in dieser Folge der Reihe "Moderne Wunder" kreuz und quer durch die USA und besucht Restaurants, Zuchtbetriebe, Lebensmittelfabriken und Plantagen, um Antworten auf diese Fragen zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels Kamera: Dylan S. O'Brien, Alexandre Naufel