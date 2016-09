Servus TV 11:00 bis 11:58 Dokumentation Descending: Abenteuer Tauchen Der Tauchgott CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei ihren verschiedenen Tauchgängen in der Karibik treffen die beiden Abenteurer Scott Wilson und Ellis Emmett auf den "Tauchgott". Mit von der Partie ist natürlich auch Kameramann Andre Dupuis. Doch schon bald erfährt das Trio, dass das Paradies von einer invasiven und giftigen Spezies bedroht wird. Die Forscher Scott Wilson und Ellis Emmett präsentieren ihre aufregenden Erlebnisse mit Humor und tiefgründigem Wissen, und Kameramann Andre Dupois liefert dazu faszinierende, noch nie gesehene Aufnahmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Wilson (Himself) Ellis Emmett (Himself) Originaltitel: Descending Regie: Andre Dupuis Kamera: Andre Dupuis Altersempfehlung: ab 6