ProSieben 13:30 bis 13:55 Comedyserie Two and a Half Men Unmusikalisch und arrogant USA 2006 2016-09-22 07:05 HDTV Jakes Lehrerin Francine ist besorgt, weil Jake nicht besonders aktiv an ihrem Unterricht teilnimmt. Deshalb überzeugt sie ihn, eine Rolle in der Schulaufführung zu übernehmen. Alan geht derweil eine Liaison mit Francine ein. Charlie kann Alan davor retten, dass Francine ihn beim Fremdgehen erwischt, indem er vorgibt, Alan kümmere sich um bedürftige Kinder. Daraufhin erhält Jake die Hauptrolle Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) April Bowlby (Kandi) Julia Campbell (Francine) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jerry Zaks Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6