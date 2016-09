ProSieben 09:35 bis 10:00 Comedyserie The Big Bang Theory Es waren doch nur Küsse USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bernadette und Howard versuchen, Stuart, der bei ihnen wohnt, freundlich aber bestimmt wieder loszuwerden. Raj möchte die Beziehung zu Emily beenden. Kurz vor ihrer Spontanhochzeit geraten Penny und Leonard in eine Beziehungskrise. Und auch Amy hat es mit Sheldon nicht leicht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 249 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 105 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 49 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 44 Min.