TLC 22:00 bis 22:55 Unterhaltung Die Forensiker - Profis am Tatort Junge Mutter vermisst USA 2008 In der Kleinstadt Farmersville in Texas verschwindet Rachelle Tolleson eines Tages spurlos. Als die Ermittler Rachelles kleine Tochter allein im Schlafzimmer entdecken, ist klar, dass ihr Verschwinden nicht freiwillig erfolgte. Wer hat die junge Mutter entführt? Zusammen mit den Texas Rangern startet die Polizei eine landesweite Suche. Doch erst durch eine Feuerstelle mit auffälligem Brennholz kommen sie dem Täter auf die Spur. Im zweiten Fall werden Vance und Eve Dingman ermordet in ihrem Haus aufgefunden. Ihre Leichen sind in Müllsäcke gesteckt und mit Klebeband umwickelt worden. Die forensischen Experten hoffen auf Fingerabdrücke, werden aber enttäuscht. Originaltitel: Extreme Forensics