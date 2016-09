TLC 21:05 bis 22:00 Dokusoap Leah Remini: Meine verrückte Familie und ich So spielt das Leben USA 2015 Merken Im Staffelfinale von "Meine verrückte Familie und ich" ereignet sich so einiges im Hause Remini: Tochter Sofia wird quasi über Nacht erwachsen, Nanny Trish schließt ihre Krebstherapie ab und die Sitcom "The Exes", in der Leah seit zwei Staffeln mitspielt, hat ihren letzten Drehtag. Ein bitter-süßes Ereignis für die Schauspielerin, denn das Team ist sehr eng zusammengewachsen und muss sich nun trennen. Sofia hat währenddessen eine Lebens-To-Do-Liste aufgestellt, die sie nun abarbeiten will. Ganz oben steht der Kauf einer Designertasche, einer teuren Uhr und eines Rolls Royce. Außerdem will der Teenager Ohrlöcher und ein Tanzstudio. Mama Leah ist entsetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leah Remini: It's All Relative