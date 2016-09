TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Long Island Medium Paddeln im Pool USA 2015 Merken Casey aus Moriches, New York, hat seinen Bruder Kyle verloren, der an einer Überdosis starb. Die Ärzte hatten mit aller Kraft versucht, ihn wiederzubeleben, doch Kyle war bereits hirntot. Seitdem trägt Casey eine unglaubliche Wut mit sich herum und weiß nicht einmal genau, gegen wen sie sich richtet. Aus diesem Grund sucht er Theresa Caputo auf und hofft, eine Verbindung zur Seele seines Bruders zu bekommen. Danach geht es mit Ehemann Larry zum Kajakfahren. Theresa hat zwar große Angst vor Wasser und Booten, lässt sich aber trotzdem überreden. Doch kaum hat sie die Rettungsweste an, sucht ein Verstorbener Kontakt zu dem Medium aus Long Island. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium