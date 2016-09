TLC 15:35 bis 16:00 Dokumentation Die Katzenretter - Einsatz in der Baumkrone USA 2015 Merken Charlie aus Parkland, Washington, ist in großer Sorge, weil seine Wohnungskatze Ruby in einem Baum gefangen ist. Als er mit der Leiter kam, kletterte sie noch höher. Deshalb muss jetzt die Canopy Katzenrettung anrücken, um den Stubentiger in Sicherheit zu bringen. Doch als Tom Otto mit seinem Equipment eintrifft, stellt sich der Baum als Hecke heraus. Ruby ist unterdessen kurz vor dem Durchdrehen, weil die Nachbarn ihre drei Hunde herausgelassen haben. Die immergrünen Thujen, in denen Ruby hockt, erinnern an Zedern, sind aber Sträucher. Da die Katze extrem aufgeregt ist, kratzt und beißt, sollte Tom besser Schutzhandschuhe anziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treetop Cat Rescue