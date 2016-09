TLC 03:45 bis 04:05 Krimiserie Redrum - Am Anfang war der Mord In den besten Familien USA 2014 Merken In einer wohlhabenden Gegend von Mansfield, Texas, geschieht in den Weihnachtsferien ein schreckliches Verbrechen: Die Eheleute Rick und Suzy Wamsley werden überfallen und brutal ermordet, wobei die zahlreichen, heftigen Messerstiche auf einen sehr wütenden Täter hinweisen. Der Wirtschaftsprüfer und seine Frau hatten einen ausgezeichneten Ruf, doch als ihre beiden erwachsenen Kinder am Tatort eintreffen, erzählen sie eine andere Geschichte: Hinter der perfekten Fassade des Paares gibt es tiefe Abgründe. "Redrum - Am Anfang war der Mord" dreht die Zeit um einige Monate zurück und deckt mögliche Ursachen auf: Haben der Suizidversuch der Tochter mit dem Verbrechen zu tun, die Geldknappheit des Sohns oder vielleicht auch die Partner der Kinder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Redrum