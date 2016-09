TLC 23:50 bis 00:45 Dokumentation Dein schlimmster Albtraum Unerwünschte Gesellschaft D 2016 Merken Reggie und Carol Sumner sind Anfang 60 und haben sich in Jacksonville, Florida, zur Ruhe gesetzt, um hier einen entspannten Lebensabend zu verbringen. Eines Tages kommt überraschend Tiffany Cole zu Besuch, ein junges Mädchen, das früher in der Nachbarschaft gewohnt hatte. Tiffany bringt ihren Freund Michael mit, und obwohl der Junge seltsam ist, empfangen sie beide sehr herzlich. Einige Zeit später bekommen die Sumners erneut Besuch: In einer heißen Sommernacht klopfen zwei Männer an die Tür und behaupten, eine Motorradpanne zu haben. Dann fesseln und knebeln sie das Paar und plündern ihr Haus aus. Doch das ist erst der Anfang eines grauenhaften Albtraums. In Google-Kalender eintragen Moderation: Axel Milberg Originaltitel: Your Worst Nightmare