Dokusoap Meine fünf Frauen und ich Zeit für mich allein USA 2014 Großfamilie Williams ist aus Seattle zurück, und es wird Zeit, dass Rosemary Tochter Taylor auf ihre Missionsreise nach Peru schickt. Als Rosemary ein Teenager war, hatten Mädchen nur ein Ziel: so schnell wie möglich heiraten und dann möglichst viele Kinder in die Welt setzen. Doch für ihre eigenen Töchter wünscht sie sich das genaue Gegenteil. Sie sollen völlig frei wählen und den Weg einschlagen, der sie glücklich macht. Und Rosemary hat auch eigene Pläne: Sie will ab sofort etwas für ihren Körper tun, Gewicht verlieren, Sport treiben, gesünder leben. Bradys andere vier Ehefrauen sind von dem Vorhaben begeistert und springen auf den Fitnesszug auf. Originaltitel: My Five Wives