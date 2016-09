TLC 12:50 bis 13:45 Dokusoap Fit for Love Cheyanne USA 2015 Merken Cheyanne arbeitet als Nanny und ist ein aktives Mitglied in ihrer Kirche. Vor kurzem ist die 27-Jährige ihren ersten Marathon und ihren ersten Triathlon gelaufen, doch trotzdem fühlt sie sich wertlos und erbärmlich - vor allem wegen ihres Übergewichts: Mit knapp 100 Kilo, die sie momentan auf die Waage bringt, hat Cheyanne weniger Selbstvertrauen denn je, vor allem, was Männer betrifft. Dabei ist die junge Frau seit über 12 Jahren in ihren guten Freund Reagan verliebt. Doch jetzt fasst sie einen Plan: Cheyanne möchte innerhalb von drei Monaten rund 30 Kilo abnehmen und hofft, dass sie dann genügend Mut aufbringt, um Reagan ihre Gefühle zu gestehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fat Chance