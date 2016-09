TLC 05:05 bis 05:55 Dokumentation Mörderische Affären Weglaufen hilft nicht USA 2013 Merken Pam und Bob Bulik leben mit ihren beiden Kindern in Green Bay, Wisconsin, und führen eine echte Bilderbuchehe. Da beide passionierte Langstreckenläufer sind, trainieren sie häufig zusammen und sind fast unzertrennlich. Doch nach 14 Jahren Ehe ziehen Wolken am Himmel auf: Bob lernt eine andere Frau kennen und stürzt sich in eine heiße Affäre. Pam bekommt von der Beziehung Wind und stellt sie ihren Mann fassungslos zur Rede. Als sie eines Tages tot aufgefunden wird, steht die Polizei vor einem Rätsel: War es ein tragischer Unfall, Suizid oder vorsätzlicher Mord? Doch im Laufe der Ermittlungen kommt ein perfides Komplott zutage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Affairs

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 520 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 220 Min. Human Target

Actionserie

kabel eins 05:00 bis 05:50

Seit 40 Min. CSI: NY

Krimiserie

VOX 05:05 bis 05:50

Seit 35 Min.