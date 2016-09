SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:10 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen Die glorreichen Sieben D 1995 2016-09-21 03:15 Merken Hansen, Besitzer mehrerer Supermärkte, ist verunsichert: In seine Läden wird fast täglich eingebrochen, und es gibt keine Spur von den Tätern. "Das müssen Profis sein", meint er, doch Valentin Gruber hat Zweifel. Mike, sein alter Motorradfreund aus Berlin, kommt mit sechs Kumpeln auf die Insel - alle schwer motorisiert. Wie schwer, davon können die Rügener bald ein Lied singen! "Die glorreichen Sieben", martialisch aussehende Rocker in Lederkluft, machen die Insel unsicher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Max Volkert Martens (Christian Bode) Gerd Baltus (Donatius Domberger) Gisela Trowe (Wibke Gernrich) Ottfried Fischer (Bernie Ziegler) Uwe Bertram (Dirx) Bojana Golenac (Maria) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Walter Bannert Drehbuch: Felix Huby Kamera: Hanus Polak Musik: André Bauer Altersempfehlung: ab 6