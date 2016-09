SAT.1 Emotions 21:45 bis 23:20 Melodram Natalie IV - Das Leben nach dem Babystrich D 2001 2016-09-21 01:40 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach den bewegten Jugendjahren hat Natalie ihr Leben endlich im Griff. Sie ist glücklich in ihrer Partnerschaft mit Sven, der voll und ganz zu ihr steht und sie aufrichtig liebt. Sven ist ein sympathischer Student, der mit Einfallsreichtum und Witz im Internet Karriere machen will - Natalie bewundert ihn. Als sie bemerkt, dass sie schwanger ist, behält sie es trotzdem erst einmal für sich. Im Moment geht ihr nämlich alles zu glatt, und sie fürchtet "den Neid der Götter" ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne-Sophie Briest (Natalie Schneider) Joram Voelklein (Sven) Jule Ronstedt (Corinna Bäumer) Nina Hoger (Elke Schneider) Udo Schenk (Peter Schneider) Katja Giammona (Vera) Hansa Czypionka (Kaulbach) Originaltitel: Natalie IV - Das Leben nach dem Babystrich Regie: Dagmar Damek Drehbuch: Dagmar Damek Kamera: Lothar E. Stickelbrucks Musik: EnJott Schneider Altersempfehlung: ab 12