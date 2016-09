SAT.1 Emotions 15:40 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 166 D 2012 2016-09-22 08:30 Merken Vicky plant eine Party anlässlich ihres 18. Geburtstags - sie kommt damit allerdings Shirley und Bernheimer in die Quere, die ihr zu Ehren eine Überraschungsparty organisieren. Shirley flirtet weiter mit dem jungen Arzt Henning Bäumler und gibt ihm den Tipp, sich als Internist in der Seeklinik zu bewerben. Florian, der seine ganze Hoffnung auf die Stammzellentherapie gesetzt hat, muss erkennen, dass es Jahre dauern kann, bis sich Fortschritte zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Nova Meierhenrich (Dr. Marie Egger) Sven Waasner (Dr. Dr. Markus Lindner) Sascha Kekez (Mesut Acar) Bettina Redlich (Prof. Dr. Johanna Lindner) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Petra Wiemers, Daniela Grieser Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress