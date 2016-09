SAT.1 Emotions 13:10 bis 13:55 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 130 D 2009 Merken Alisa hat fürs Erste genug von Männern und sucht Ablenkung in ihrer Arbeit. Paul jedoch ist fest entschlossen, um ihre Liebe zu kämpfen ... Als auf dem Kundenempfang die Neuigkeit für Wirbel sorgt, dass Oskar Caros Vater ist, zeigt Ludwig sein diplomatisches Geschick. Doch dann bekommt er mit, dass sein Bruder in die dubiosen Waffengeschäfte verstrickt ist. Er stellt Oskar zur Rede - und es kommt zu einem folgenschweren Streit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Klaus Kemmler Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Holger Rusch, Christian Schulz Musik: Manuel Mayer