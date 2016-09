SAT.1 Emotions 09:25 bis 09:50 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 643 D 2007 Merken Hannah fleht Paolo um ihr Leben an - der ist zu allem fähig, nachdem er erkannt hat, dass Kim geflohen ist. Bruno durchkämmt mit Kims Hilfe das Kerima-Hochhaus nach Hannah. Als sie endlich das Gefängnis finden, kommen sie zu spät, Paolo ist mit Hannah bereits auf der Flucht. Plötzlich fällt ein Schuss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Sander (Bruno Lehmann) Laura Osswald (Hannah Refrath) Kristina van Eyck (Carlotta Amendola) Thorsten Feller (Paolo Amendola) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Anja Thiemann (Theresa Marie Funke) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn

