RTS Un 23:15 bis 00:05 Actionserie Chicago Police Department Le bon coupable USA 2015 Erin et Hank sont appelés sur les rives du Lac Michigan, où des pêcheurs ont trouvé une tête de femme. Une équipe est dépêchée afin de retrouver le reste du corps. L'autopsie permet de révéler l'identité de la victime. Il s'agit de Victoria Watson, une strip-teaseuse, travaillant régulièrement dans un bar du coin. Ayant perdu ses parents dans un accident de voiture, six ans auparavant, elle subvenait seule aux frais de scolarité de sa jeune soeur. Erin promet à la collégienne de trouver le meurtrier de Victoria... Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Terry Miller Drehbuch: Craig Gore, Tim Walsh Musik: Atli Örvarsson