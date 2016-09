RTS Un 20:15 bis 21:20 Sonstiges Specimen C'est à moi, rien qu'à moi! Stereo Untertitel Merken Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Ils n'ont jamais été aussi achetés, utilisés et? jetés. Dites-moi les objets que vous gardez et je vous dirai qui vous êtes ! Tel pourrait être le leitmotiv de cette émission. Quelles sont les raisons qui nous poussent à posséder, accumuler, conserver - En quoi les objets sont-ils constitutifs de notre identité - Font-t-ils vraiment notre bonheur - Quid du partage - Rencontre, pour commencer, avec Valentine. Entourée de très nombreux objets, elle s'est constituée un nid protecteur. " Les objets sont un peu mes amis ", dit-elle. Des robes, elle pense en avoir des milliers? En écho à son témoignage, le psychiatre Serge Tisseron relève : " Les objets sont véritablement des amplificateurs et des moyens de prolonger de manière plus explicite, plus théâtrale beaucoup de choses que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes et que nous avons envie de communiquer ". Parmi les expériences proposées, il y a celle effectuée auprès de jeunes enfants. Elle éclaire l'apprentissage de la propriété et du partage. L'occasion aussi de parler du fameux doudou ou " objet transitionnel " dont nous avons encore besoin à l'âge adulte. Dans un autre test, nous verrons comment trois spécimens remplissent leur valise pour une escapade de quatre jours. L'émission s'intéresse aussi à la consommation collaborative - le web regorge de sites dédiés aux dons et aux échanges - et aux " résistants " de la surconsommation. En témoigne Pierre Rabhi. Ce paysan et penseur français d'origine algérienne milite depuis plus de 50 ans pour plus de modération et sur le partage des ressources disponibles. Il nous invite à sortir du mythe de la croissance indéfinie et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers " La sobriété heureuse " titre d'un de ses nombreux ouvrages. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Luigi Marra Originaltitel: Specimen