RTS Un 15:00 bis 16:50 Komödie Le coeur des femmes D 2014 Femmes actives, Charlie, Mandy, Frida, Caro et Fé vivent à Berlin et ont chacune des rêves plein la tête. Bien que leurs objectifs soient diamétralement opposés, elles vont être amenées à se croiser, à comparer leur expérience et à mêler leur destin. Bildergalerie Schauspieler: Nadeshda Brennicke (Fee) Valerie Niehaus (Lila) Julia Dietze (Mira) Julius Douglas Dombrink (Assistent Nelson) Anna Fischer (Charlie) Julia Hartmann (Frieda) Rolf Kanies (Herr Weinert) Originaltitel: Frauenherzen Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Astrid Ruppert Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12