RTS Un 09:15 bis 10:00 Sonstiges Nashville L'épreuve de feu USA 2013 Untertitel Merken Rayna rejoint Scarlett sur la tournée pour sa première date avec Luke Wheeler et est prise de court lorsque Deacon lui reproche de mettre trop de pression sur la jeune fille. Jeff mène sa guerre contre Rayna sur le contrôle de l'album qu'elle a produit avec Liam, tandis que Juliette prend une décision au sujet de Charlie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Chris Carmack (Will Lexington) Eric Close (Teddy Conrad) Charles Esten (Deacon Claybourne) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Eric Stoltz Drehbuch: David Gould, Callie Khouri Musik: W.G. Snuffy Walden

