kabel eins 01:45 bis 03:10 Horrorfilm The Texas Chainsaw Massacre - Blutgericht in Texas USA 1974 Nach einer Vorlage von Kim Henkel, Tobe Hooper 2016-09-22 02:50 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Leatherface ist wiederauferstanden: Nach fast 30 Jahren wurde der Kultstreifen von Tobe Hopper 2011 vom Index gestrichen. An Grauen hat der Film von 1974 jedoch nicht eingebüßt: Fünf junge Leute fallen auf einer Fahrt durch das texanische Hinterland in die Hände einer Familie, die dem nichts ahnenden Frischfleisch bald mit Schlachtwerkzeugen zu Leibe rückt - allen voran ein kettenschwingender maskierter Hüne, der nicht nur seine Leinwandopfer in Angst und Schrecken versetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marilyn Burns (Sally Hardesty) Gunnar Hansen (Leatherface) Paul A. Partain (Franklin Hardesty) Edwin Neal (Anhalter) Jim Siedow (alter Mann) Allen Danziger (Jerry) William Vail (Kirk) Originaltitel: The Texas Chain Saw Massacre Regie: Tobe Hooper Drehbuch: Kim Henkel, Tobe Hooper Kamera: Daniel Pearl Musik: Tobe Hooper, Wayne Bell Altersempfehlung: ab 18